"إطلالة ساحرة ومكياج قوي".. بسنت شوقي تتألق بـ الأحمر الناري

كتب : شيماء مرسي

06:57 م 01/12/2025
تألقت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة ساحرة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "businessinsider"، اللون الأحمر يجذب انتباه الجميع، مما يجعله مثاليا للمناسبات والسهرات المسائية، وبالإضافة إلى ذلك، فهو يمنح المرأة شعورا بالثقة والقوة والجرأة.

وارتدت بسنت فستان طويل باللون الأحمر الناري ضيق عند منطقة الخصر ويتميز بفتحة ساق جريئة.

أما مكياجها فـ اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري وركزت على رسمة عينيها بالكحل والآي شادو باللون البني.

وبالنسبة لتسريحة الشعر فأختارت بسنت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وحلق وخاتم.

إطلالة ساحرة بسنت شوقي الأحمر الناري

