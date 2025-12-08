مي عمر وزوجها يخطفان الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

تابعنا على

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة مي عمر رفقة زوجها المخرج محمد سامي بإطلالة جذابة، وذلك خلال صورة نشرها زوجها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يضفى اللون الأبيض الذي ارتدته الفنانة مي عمر مزيج من الجاذبية والرقي على الإطلالة.

وأطلت مي بفستان طويل باللون الأبيض بقصة "الكب" ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأخضر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت مي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

أما زوجها المخرج محمد سامي فارتدى بدلة مصنوعة من المخمل مكونة من جاكيت وبنطلون باللون الأسود.