"جمعت بين الأناقة والبساطة".. إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة إلهام شاهين بـ لوك كاجوال أنيق وبسيط، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت إلهام مرتدية "كارديجان" قصير باللون الرصاصي مصنوعا من خامة الصوف، يتميز بياقة على شكل حرف V، ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت إطلالتها مع حذاء رياضي وحقيبة سوداء.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وساعة يد.

وفقا لموقع "makeyourownjeans"، البنطلون الجينز قطعة أساسية في خزانة أي امرأة، فهو خيار مناسب لمحبات الإطلالات البسيطة، كما أنه يتماشى مع العديد من الستايلات المختلفة.

ويمكن تنسيقه بسهولة مع توب أو كارديجان قصير، كما ظهرت به الفنانة إلهام شاهين.