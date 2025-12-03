إعلان

"فستان جريء ومكشوف".. هاندا أرتشيل بإطلالة مُلفتة

كتب : أسماء مرسي

03:41 م 03/12/2025
ظهرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بـ لوك جريء ومُلفت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هاندا مرتدية فستان طويل باللون الأسود، بتصميم شفاف مكشوف عند منطقة الصدر، بقصة ضيقة على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا، وركزت على رسمة عيونها.

كما اختارت هاندا تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "makeyourimage"، اللون الأسود خيار كلاسيكي للأناقة والجاذبية، يناسب مختلف المناسبات، كما يدل على التميز والجرأة، ويمنح مرتديه حضورا قويا.

هاندا أرتشيل إطلالة مُلفتة لوك جريء

