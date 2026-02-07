إعلان

فستان جريء من الدانتيل.. ملكة جمال العالم 2025 بلوك مُلفت

كتب : أسماء مرسي

01:01 م 07/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال العالم 2025 (2)
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال العالم 2025 (3)
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال العالم 2025 (4)
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال العالم 2025 (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أوبال فستانا طويلا باللون "المنت جرين"، حيث جاء الجزء العلوي من الفستان مصنوعا من دانتيل شفاف، ما أضفى على إطلالتها مظهرا جريئا.

تميز التصميم أيضا بأنه بأكمام واسعة وياقة عالية أضفت لمسة من الأناقة والرقي على الإطلالة، أما الجزء السفلي من الفستان كان بتصميم ضيق ومحدد، ما ساعد على إبراز قوامها بشكل أنيق.

اختارت أوبال مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، مع تسريحة شعر مرفوعة تضفي عليها لمسة من الرقي.

أكملت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وعقد، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

دائما ما تخطف ملكة جمال العالم أنظار متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها المتنوعة بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وكذلك الملابس الكاجوال، مع الحفاظ على جاذبيتها وأناقتها في كل ظهور.

ملكة جمال العالم 2025 إطلالة مُلفتة إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط للفصل الدراسي الأول
أخبار المحافظات

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط للفصل الدراسي الأول

"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
أخبار مصر

"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
أبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي آيفون 17e خلال أيام.. أبرز المميزات
أجهزة متنوعة

أبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي آيفون 17e خلال أيام.. أبرز المميزات
تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
أخبار السيارات

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
كامل الوزير: فتح جزء من الدائري الإقليمي قبل رمضان 2026
أخبار مصر

كامل الوزير: فتح جزء من الدائري الإقليمي قبل رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه