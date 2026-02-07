فستان جريء من الدانتيل.. ملكة جمال العالم 2025 بلوك مُلفت

خطفت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أوبال فستانا طويلا باللون "المنت جرين"، حيث جاء الجزء العلوي من الفستان مصنوعا من دانتيل شفاف، ما أضفى على إطلالتها مظهرا جريئا.

تميز التصميم أيضا بأنه بأكمام واسعة وياقة عالية أضفت لمسة من الأناقة والرقي على الإطلالة، أما الجزء السفلي من الفستان كان بتصميم ضيق ومحدد، ما ساعد على إبراز قوامها بشكل أنيق.

اختارت أوبال مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، مع تسريحة شعر مرفوعة تضفي عليها لمسة من الرقي.

أكملت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وعقد، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

دائما ما تخطف ملكة جمال العالم أنظار متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها المتنوعة بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وكذلك الملابس الكاجوال، مع الحفاظ على جاذبيتها وأناقتها في كل ظهور.