ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.32 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.63 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 131.62 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و133.19 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.72 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و13.77 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 70.19 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و70.96 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 161.35 جنيه للشراء، بزيادة 33 قرشًا، و164.07 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.