إعلام عبري: نتنياهو قدم حزمة أدلة لترامب لشنّ هجوم مشترك على إيران

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، تفاصيل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المسؤول الأمريكي، لقناة الـ12 العبرية، أن نتنياهو حاول تسخير نفوذ ترامب، لضمان مراعاة المصالح الإسرائيلية في المفاوضات مع إيران.

وأكد المسؤول الأمريكي أن نتنياهو قدم حزمة أدلة لترامب لشنّ هجوم مشترك على إيران، لافتًا إلى أن الجانبين ناقشا إمكانية هذا الهجوم.

وعلق الرئيس الأمريكي على اجتماعه مع نتنياهو في البيت الأبيض، مؤكدًا أنه كان اجتماعاً مثمراً للغاية، والعلاقة الممتازة بين بلدينا مستمرة.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال": "لقد انتهيت للتو من اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعدد من ممثليه. لقد كان اجتماعاً مثمراً للغاية، والعلاقة الممتازة بين بلدينا مستمرة".

وقال ترامب: "لم يتم التوصل إلى قرار نهائي، إلا أنني أصررتُ على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكانية إبرام اتفاق. وقد أوضحتُ لرئيس الوزراء أن هذا سيكون الخيار المفضل إن أمكن. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فسيتعين علينا انتظار النتيجة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "في المرة الماضية، قررت إيران أنه من الأفضل لها عدم توقيع اتفاق، ولجأت إلى أسلوب الضربة القاضية في اللحظات الأخيرة، ولم يكن ذلك في صالحها، فلنأمل أن تكون هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية، إضافةً إلى ذلك، ناقشنا التقدم الهائل المُحرز في غزة والمنطقة عمومًا. هناك سلام حقيقي في الشرق الأوسط".