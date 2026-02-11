نفي الإعلامي أحمد موسى الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود تغييرات أو تعيينات جديدة داخل ديوان رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الشائعات.

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن ظهور اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، اليوم بجانب الدكتور مصطفى مدبولي خلال مراسم حلف اليمين الدستورية، هو أكبر دليل ينفي تلك الادعاءات، مشدداً على أن الدولة حين تتخذ أي قرار رسمي تعلن عنه فوراً عبر قنواتها الشرعية.

وأضاف أن ما يتم تداوله من "منشورات" على مواقع التواصل لا يعتد به، موضحاً أنه بادر بالكتابة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لتحذير المواطنين من الانسياق وراء هذه الأكاذيب، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان مثل هذه القرارات.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن البعض يتعمد ترويج الشائعات "ليأخذنا إلى مناطق أخرى" بعيدة عن الواقع، لافتاً إلى أن التشكيل الوزاري أو التغييرات السيادية تتسم بالسرية التامة حتى لحظة الإعلان الرسمي، وأن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية تظل هي المصدر الأول والوحيد للمعلومات الدقيقة.

وذكر أنه تلقى اتصالات تتساءل عن مصدر نفيه، فكان رده حاسماً: "هل صدر قرار رسمي؟"، وعندما كانت الإجابة "لا"، أكد لهم أن عدم صدور قرار يعني أن كل ما يُشاع هو مجرد وهم، داعياً الجميع إلى توخي الحذر فيما يتم تداوله.