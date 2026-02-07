إعلان

فستان بصيحة الريش.. لجين عمران بإطلالة ساحرة

كتب : أسماء مرسي

01:14 م 07/02/2026
    الإعلامية السعودية لجين عمران بلوك ساحر (3)
    الإعلامية السعودية لجين عمران بلوك ساحر (1)
    الإعلامية السعودية لجين عمران بلوك ساحر (2)
    الإعلامية السعودية لجين عمران بلوك ساحر (5)
    الإعلامية السعودية لجين عمران بلوك ساحر (4)

خطفت الإعلامية السعودية لجين عمران بلوك ساحر، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت لجين فستانا طويلا باللون الفضي اللامع، تميز بلمسة "الريش" عند الأكمام، وجاء بقصة ضيقة منسدلة على الجسم، ما أبرز قوامها بطريقة أنيقة وجذابة.

نسقت مع الفستان حزاما عند منطقة الخصر باللون الأسود، كما تميزت الأكمام بأنها شفافة.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، مع تركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل عايدة.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة للأعلى بتوقيع المصفف يامن السمان، ما أضفى على إطلالتها لمسة أنيقة.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط، وخاتم من دار "تيفاني أند كومباني" للمجوهرات.

لجين عمران إطلالة ساحرة إنستجرام

