الأسود يليق بها.. كيف نسقت جوري بكر إطلالتها؟

ظهرت الفنانة جوري بكر بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت جوري ببدلة جذابة باللون الأسود من خامة الجلد، ونسقت أسفلها توب بنفس لون وخامة البدلة، ما منحها مظهرا متناسقا.

اللون الأسود أضفى عليها لمسة فخامة وأناقة، وهو لون يُسهل تنسيقه مع أي إكسسوارات أو أحذية أو حقائب.

والبدلة من العلامة التجارية للأزياء "Eena Setwear".

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على إبراز العيون من تنفيذ خبيرة التجميل أمنية سعودي.

واختارت جوري تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حقيبة يد وحذاء باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من خاتم وحلق، وقلادة.