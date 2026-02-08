إعلان

رابط نتيجة تظلمات مسابقة وظائف الأبنية التعليمية

كتب : محمد سامي

12:58 م 08/02/2026

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة شغل 188 وظيفة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا

كما أتاح الجهاز، وفق بيان، الاستعلام عن ترتيب المتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات في قوائم الانتظار.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمتقدمين في المسابقات التي يعلن عنها، بمتابعة ما يصدر عن الجهاز عبر موقعه الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

اقرأ أيضًا:

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

إلكترونيًا.. 5 مستندات مطلوبة لتغيير نشاط عداد الكهرباء من منزلي إلى تجاري

اليوم.. 3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون معرض السلع الغذائية بباب الشعرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأبنية التعليمية مسابقة وظائف الأبنية التعليمية المركزي للتنظيم والإدارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لغز خلف "جرين بلازا".. جثة مجهولة تثير الذعر وأمن الإسكندرية يتدخل
أخبار المحافظات

لغز خلف "جرين بلازا".. جثة مجهولة تثير الذعر وأمن الإسكندرية يتدخل
قصور وفلل وبيوت فاخرة.. 15 صورة لأفخم المنازل في العالم
سفر وسياحة

قصور وفلل وبيوت فاخرة.. 15 صورة لأفخم المنازل في العالم

من الشارع للمستشفى.. "خناقة" كفر شكر تدمر قسم الطوارئ وتثير رعب الأطباء
أخبار المحافظات

من الشارع للمستشفى.. "خناقة" كفر شكر تدمر قسم الطوارئ وتثير رعب الأطباء
سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
أخبار المحافظات

سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟