رابط نتيجة تظلمات مسابقة وظائف الأبنية التعليمية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة شغل 188 وظيفة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا

كما أتاح الجهاز، وفق بيان، الاستعلام عن ترتيب المتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات في قوائم الانتظار.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمتقدمين في المسابقات التي يعلن عنها، بمتابعة ما يصدر عن الجهاز عبر موقعه الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

