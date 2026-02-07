داليا البحيري بلوك شتوي أنيق.. كيف نسقته؟

إعلان

كتب : أسماء مرسي

02:02 م 07/02/2026
كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة داليا البحيري بلوك شتوي أنيق، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت داليا بفستان قصير باللون البني، تميز بأنه بقصة انسيابية على القوام بطريقة أنيقة.

أكملت إطلالتها بإضافة "شال" بنقشة التايجر، ما أضفى لمسة مميزة على اللوك الكامل.

واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية يتناسب مع لون بشرتها واللوك، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل من الجلد وحقيبة باللون البرجندي.

وزُينت اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وقلادة، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون البني من الألوان الهادئة التي تمنح الإطلالة شعورا بالثقة بالنفس، ما يجعله مثاليًا للإطلالات الكاجوال، كما يسهل تنسيقه مع ألوان أخرى مثل البرجندي كما اعتمدت الفنانة داليا البحيري.

إضافة إلى، ارتداء هذا اللون يضيف لمسة من الأناقة الكلاسيكية والبساطة معا، كما يناسب جميع درجات ألوان البشرة ويمنح مظهرا جذابا.

