لغز خلف "جرين بلازا".. جثة مجهولة تثير الذعر وأمن الإسكندرية يتدخل

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:57 م 08/02/2026

جثة - أرشيفية

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة لرجل ملقاة بالطريق العام بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد العثور على جثة لشاب ملقاة خلف مول "جرين بلازا" بمنطقة سموحة بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن لشاب يرتدي كامل ملابسه، مجهول الاسم والعنوان، ولا يحمل أي أوراق أو مستندات ثبوتية.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف غموض الواقعة من خلال تكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وتحديد هوية المجني عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

العثور على جثة جرين بلازا الإسكندرية

