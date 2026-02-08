23 صورة.. تقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية بمواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح والذي يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة، وذلك في المسافة من العلمين حتى الإسكندرية.

بدات الجولة بمتابعة التقدم في التشطيبات الخاصة بمحطة العلمين وهي محطة للقطار السريع وتخدم منطقة العلمين والعلمين الجديدة ومناطق النشاط السياحي بالساحل الشمالي، كما تخدم امتداد مدينة العلمين الجديدة والمناطق الاستثمارية جنوب الطريق الساحلي.

وتُعد محطة الحمام، محطة للقطار الإقليمي وتخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالي، وتتميز بقربها من الطريق الساحلي الدولي بالإضافة إلى محطة برج العرب وهي أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة والمنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط حيث تتكون من 6 سكك.

بجانب محطات استاد الجيش بالكنج مريوط والتي ستسهم في خدمة الأغراض السياحية، والعامرية وهي محطة قطار سريع والتي يوجد بالقرب منها حوش التبادل مع القطار الديزل الحالي لخدمة ميناء الإسكندرية وأعمال نقل البضائع، فمحطة الإسكندرية وهي محطة نهائية للخط في الجهة الشرقية داخل مدينة الإسكندرية والقريبة من منطقة النزهة والتي تحتوي على مركز للنقل الداخلي والخارجي لمحافظة الإسكندرية حيث تشتمل هذه المحطة على عدد من أنواع المواصلات ومنها وسائل النقل العامة الداخلية وتاكسي الإسكندرية وموقف الأتوبيس.

واستعرض الوزير، مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، التقدم في أعمال تشطيبات باقي محطات المشروع ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.

كما تابع الوزير، التقدم في معدلات تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة "كباري وأنفاق وبرابخ وأخوار"، وما تم الانتهاء منها والمخطط الزمني الخاص بالأعمال الجاري تنفيذها حيث تم متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسار المثلث بمدينة برج العرب الرابط بين التفريعة في اتجاه الإسكندرية والقادم من الإسكندرية إلى مطروح وتنفيذ عدد من كباري تقاطعات القطار الكهربائي السريع مع الطرق الرئيسية، مثل الكباري المتقاطعة مع طرق برج العرب وطريق حياة كريمة وطريق جنوب الحمام وطريق قاعدة محمد نجيب والعميد والجباسات ووادي النطرون العلمين والبترول.

ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقًا لاشتراطات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقًا للموعد المخطط، كما وجه بإنشاء كباري مشاه بجوار كباري السيارات المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائي السريع لتسهيل حركة تنقل المواطنين في المناطق الواقعة على مسار القطار والمحافظة على حرم المسار ونهو طرق الاقتراب لربط المحطات بالطرق الرئيسية.

وتابع الوزير، الانتهاء من أعمال الجسور لأغلب المسار وتسليمها للتحالف لبدء فرد البازلت والفلنكات، وأعمال السكة كاملة، موجهًا باستكمال تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار لاستخدام طرق الخدمة الداخلية في أعمال فرش البازلت وتركيب الفلنكات والقضبان واستخدام طرق الخدمة الخارجية لخدمة التجمعات السكنية والمناطق الزراعية.

وتم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم ويجرى تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم الانتهاء من تركيب قضبان السكة بطول 88.3 كم بقطاع شرق النيل وبطول 18 كم بقطاع غرب النيل وبطول 27 كم بالقطاع الشمالي.

كما تم الانتهاء من تصنيع 21 قطارًا إقليميًا (ديزيرو) من إجمالي 34 قطارًا، وتم وصول 8 قطارات منها مخصصة للخط، وتم الانتهاء من تصنيع 7 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطارًا، وتم وصول 3 قطارات منها مخصصة لهذا الخط، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع الجرارات الكهربائية للبضائع المخصصة لهذا الخط بإجمالي 14 جرارًا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر لأنها ستربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها، وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريًا لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان.

