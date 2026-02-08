إعلان

84 يومًا.. تفاصيل الفصل الثاني وامتحانات النقل والإعدادية والثانوية 2026

كتب : أحمد الجندي

12:19 م 08/02/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الزمني الكامل للفصل الدراسي الثاني لعام 2026، موضحةً مواعيد بدء الدراسة والامتحانات لجميع الصفوف التعليمية، مع مراعاة الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

أكدت الوزارة أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام 2026 انطلقت اعتبارًا من يوم السبت 7 فبراير 2026 وتستمر حتى الخميس 11 يونيو 2026، ليكون عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية 84 يومًا.

امتحانات صفوف النقل

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من السبت 16 مايو 2026 وتستمر حتى الأحد 24 مايو 2026، وفق ما أعلنته الوزارة في بيان رسمي.

وحددت الوزارة مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية، الترم الثاني لعام 2026، لتكون في الفترة من الخميس 4 يونيو 2026 حتى الخميس 11 يونيو 2026، على أن تتضمن كل المواد الدراسية المقررة.

امتحانات الدبلومات الفنية

وأوضحت الوزارة أن التحضيرات لامتحانات الدبلومات الفنية ستبدأ اعتبارًا من الأحد 31 مايو 2026، تمهيدًا لانطلاق الاختبارات الفعلية للطلاب.

امتحانات الثانوية العامة

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025- 2026 اعتبارًا من السبت 20 يونيو 2026، وفق الجدول المعلن من قِبل الوزارة، مع تطبيق الإجراءات التنظيمية المعتادة لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

اقرأ أيضًا:

نائب يثير أزمة بشأن مسؤول بالشرقية.. والتعليم ترد

لطلاب جامعة القاهرة.. رابط التسجيل بقمة ريادة الأعمال

تعليمات بشأن امتحان التربية الرياضية لطلاب الثانوية بالمدارس الرياضية

موعد نتيجة الابتدائية والإعدادية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني امتحانات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

من الشارع للمستشفى.. "خناقة" كفر شكر تدمر قسم الطوارئ وتثير رعب الأطباء
أخبار المحافظات

من الشارع للمستشفى.. "خناقة" كفر شكر تدمر قسم الطوارئ وتثير رعب الأطباء
لضبط الأسعار قبل رمضان.. اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة -تفاصيل
أخبار مصر

لضبط الأسعار قبل رمضان.. اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة -تفاصيل
ضربة للزمالك.. غياب 12 لاعبا قبل موقعة زيسكو الزامبي
رياضة محلية

ضربة للزمالك.. غياب 12 لاعبا قبل موقعة زيسكو الزامبي
جليلة المغربية عن ارتباطها برجل متزوج: أنا والله طيبة وأقنعته لا يطلق الأولى
زووم

جليلة المغربية عن ارتباطها برجل متزوج: أنا والله طيبة وأقنعته لا يطلق الأولى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟