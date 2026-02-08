كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الزمني الكامل للفصل الدراسي الثاني لعام 2026، موضحةً مواعيد بدء الدراسة والامتحانات لجميع الصفوف التعليمية، مع مراعاة الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

أكدت الوزارة أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام 2026 انطلقت اعتبارًا من يوم السبت 7 فبراير 2026 وتستمر حتى الخميس 11 يونيو 2026، ليكون عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية 84 يومًا.

امتحانات صفوف النقل

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من السبت 16 مايو 2026 وتستمر حتى الأحد 24 مايو 2026، وفق ما أعلنته الوزارة في بيان رسمي.

وحددت الوزارة مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية، الترم الثاني لعام 2026، لتكون في الفترة من الخميس 4 يونيو 2026 حتى الخميس 11 يونيو 2026، على أن تتضمن كل المواد الدراسية المقررة.

امتحانات الدبلومات الفنية

وأوضحت الوزارة أن التحضيرات لامتحانات الدبلومات الفنية ستبدأ اعتبارًا من الأحد 31 مايو 2026، تمهيدًا لانطلاق الاختبارات الفعلية للطلاب.

امتحانات الثانوية العامة

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025- 2026 اعتبارًا من السبت 20 يونيو 2026، وفق الجدول المعلن من قِبل الوزارة، مع تطبيق الإجراءات التنظيمية المعتادة لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

اقرأ أيضًا:

نائب يثير أزمة بشأن مسؤول بالشرقية.. والتعليم ترد

لطلاب جامعة القاهرة.. رابط التسجيل بقمة ريادة الأعمال

تعليمات بشأن امتحان التربية الرياضية لطلاب الثانوية بالمدارس الرياضية

موعد نتيجة الابتدائية والإعدادية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية