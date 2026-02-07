إعلان

ياسمين صبري بفستان ذهبي ساحر.. ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

08:39 م 07/02/2026
  • عرض 2 صورة
    ياسمين صبري (1)

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ياسمين بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والجاذبية.

كما تميز الفستان بتصميم "الأوف شولدر" الأنيق، بالإضافة إلى قصته الانسيابية التي تتماشى مع شكل الجسم.

واعتمدت مكياجا ترابيا، من تنفيذ خبيرة التجميل نورا بو عوض.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين بواسطة المصفف أحمد منير.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق من العلامة التجارية "Raghida Youness".

وفقا لموقع "instyle"، ارتداء فستان باللون الذهبي يمنح الإطلالة لمسة من الفخامة والجاذبية، إذ يعكس اللون الضوء ويبرز ملامح البشرة، ما يجعلك محط أنظار الجميع في أي مناسبة.

ياسمين صبري اطلالات ياسمين صبري إنستجرام ياسمين صبري

