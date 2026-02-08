بالصور- تلال القمامة تستوقف موكب محافظ بني سويف أمام قرية هليه

سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي

استوقفت تلال من القمامة موكب محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أثناء عودته من جولته الميدانية بمركز ومدينة سمسطا، وذلك أمام قرية هليه التابعة لمركز ببا، حيث توقف المحافظ لمتابعة الموقف ميدانيًا، والوقوف على أسباب تراكم المخلفات بهذا الشكل.

وخلال تفقده الموقع، وجّه المحافظ بسرعة رفع التراكمات القديمة من القمامة، والتطهير الكامل للطريق، مع التأكيد على عدم السماح بتكرار مثل هذه المشاهد غير الحضارية مرة أخرى، كما شدد على ضرورة المتابعة اليومية من الوحدة المحلية، لضمان استدامة النظافة والحفاظ على المظهر العام.

من جانبه، أوضح أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة ببا، أن تجمعات القمامة الموجودة تُعد من التراكمات القديمة، ويجري التعامل معها تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من رفعها بالكامل خلال ثلاثة أيام.

كما كلف محافظ بني سويف بإجراء مراجعة فورية للإشغالات الموجودة على الطريق، وبيان موقفها القانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منها، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للطريق.

يأتي ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ بمدينة سمسطا، والتي شملت افتتاح معرض «أهلا رمضان»، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.