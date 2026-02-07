إعلان

مي سليم بإطلالة شتوية مميزة.. لماذا اختارت الجاكيت الجلد؟

كتب : مصراوي

05:54 م 07/02/2026
كتبت- أسماء مرسي:
تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة شتوية كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مي مرتدية جاكيت قصير باللون الأسود مصنوع من الجلد، مع لمسات فرو عند الأكتاف والأكمام، ما أضفى على إطلالتها لمسة مميزة.

ونسقت مع الجاكيت توب أبيض بسيط أسفله، ما جعل الإطلالة أنيقة وجذابة.

واعتمدت مكياجا ترابيا يتناسب مع لون بشرتها، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل من المخمل باللون البني.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "leathercult"، يُضفي الجاكيت الجلد لمسة من الأناقة والكلاسيكية على مظهر مرتديه، ويعد من أبرز صيحات الموضة خلال فصل الشتاء.

كما يتميز بسهولة تنسيقه مع مختلف قطع الملابس، مثل الجينز، القمصان الكاجوال، أو الإكسسوارات مثل الأحذية والحقائب.

مي سليم

