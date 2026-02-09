إعلان

رقي وبساطة.. أسماء جلال تتألق بإطلالة أنثوية جذابة

كتب : شيماء مرسي

06:30 م 09/02/2026

أسماء جلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة أسماء جلال بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت أسماء بفستان باللون الأسود "كت" مزينا بالورود باللون البني والبيج والرصاصي.

وفقا لـ "فوج"، يناسب الفستان باللون الأسود السهرات أو الخروجات المسائية، كما أنه يبرز الكتفين والرقبة ويعطي إحساسا أنثوي جذاب.

واعتمدت أسماء مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، ساعدها على إبراز ملامحها بشكل جذاب.

واختارت أسماء أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

أسماء جلال

أسماء جلال اطلالة أسماء جلال فستان أسماء جلال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
حوادث وقضايا

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أخبار المحافظات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
بالفيديو.. الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة لمصر للطيران بمطار
أخبار مصر

بالفيديو.. الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة لمصر للطيران بمطار
4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رياضة محلية

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رضوى الشربيني: صمت الركاب في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس أخطر من الواقعة
أخبار مصر

رضوى الشربيني: صمت الركاب في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس أخطر من الواقعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة