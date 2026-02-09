رقي وبساطة.. أسماء جلال تتألق بإطلالة أنثوية جذابة

أطلت الفنانة أسماء جلال بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت أسماء بفستان باللون الأسود "كت" مزينا بالورود باللون البني والبيج والرصاصي.

وفقا لـ "فوج"، يناسب الفستان باللون الأسود السهرات أو الخروجات المسائية، كما أنه يبرز الكتفين والرقبة ويعطي إحساسا أنثوي جذاب.

واعتمدت أسماء مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، ساعدها على إبراز ملامحها بشكل جذاب.

واختارت أسماء أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.