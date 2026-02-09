إعلان

جاذبية اللون الأسود.. نسرين أمين بإطلالة شبابية وأنيقة

كتب : شيماء مرسي

07:01 م 09/02/2026
    نسرين أمين (3)
    نسرين أمين (4)
    نسرين أمين (6)
    نسرين أمين (7)
    نسرين أمين (2)
    نسرين أمين (8)
    نسرين أمين (5)

أطلت الفنانة نسرين أمين بلوك جذاب، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت نسرين بـ توب باللون الأسود ونسقت معه هوت شورت مصنوع من الجلد بنفس اللون.

وبحسب "gallucks"، ارتداء توب باللون الأسود يساعد على إبراز شكل الجسم بشكل أنحف، ويمكن تنسيقه مع البناطيل الجينز أو الهوت شورت، وبالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على الظهور بشكل متناسق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني.

واختارت نسرين أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

ونسقت نسرين مع إطلالتها حذاء بكعب طويل باللون البيج وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم ومجموعة أساور.

