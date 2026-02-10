إعلان

بعد ارتفاع الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يوضح السعر العادل

كتب : أحمد الخطيب

03:05 م 10/02/2026

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن السعر العادل للدواجن في الأيام العادية لا ينبغي أن يتجاوز 75 جنيهًا في المزرعة. لكنه أشار إلى أن الظروف الحالية، مع زيادة الطلب وتزامن عيد الأقباط مع اقتراب شهر رمضان، تجعل من سعر 85 جنيهًا في المزرعة و95 جنيهًا للمستهلك أسعارًا عادلة وغير مبالغ فيها.

وأكد السيد أن طرح كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق يساهم في ضبط السوق، موضحًا أن الشركة القابضة ضخت ما يزيد على 100 ألف طن من الإنتاج المحلي تقريبًا، متوقعًا استقرار الأسعار مع بداية شهر رمضان، على أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية منتصف الشهر مع تراجع حجم الطلب.

وأضاف أن السوق يشهد وفرة في الإنتاج وفائضًا يحقق الاكتفاء الذاتي، بل ووجود حديث عن التصدير، وهو ما ينفي وجود أي مبررات حقيقية لزيادة الأسعار، خاصة مع استقرار سعر الدولار واتجاهه للانخفاض.

وأوضح السيد أن الارتفاعات السابقة في الأسعار كانت مبالغًا فيها وغير مبررة، مشيرًا إلى أن وصول سعر الكيلو في المزرعة إلى 95 جنيهًا يعد أمرًا غير طبيعي في ظل توافر المعروض، مشددًا على أن الدواجن تمثل سلعة استراتيجية وأمنًا غذائيًا قوميًا لا يجوز التلاعب بأسعارها.

وأشار إلى أن اتفاق جهاز مستقبل مصر مع وزارتي الزراعة والتموين على استيراد كميات من الدواجن يهدف إلى ضبط السوق، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية، ومشبهًا إياها بما جرى خلال أزمة البيض حين تم استيراد البيض التركي، والذي ساهم في خفض الأسعار.

وأكد رئيس الشعبة أن الأسعار بدأت بالفعل في التراجع عقب الإعلان عن الإجراءات الحكومية، حيث انخفض سعر الكيلو بنحو 12 جنيهًا، واستقر عند 85 جنيهًا في المزرعة منذ أمس، وهو ما أكده أيضًا بيان رسمي صادر عن الاتحاد العام.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع غير مبرر.. تجار: أسعار الدواجن تنخفض 12 جنيها خلال يومين

هل ترتفع أسعار الخضروات بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان؟ الشعبة تجيب

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن رئيس شعبة الدواجن غرفة الجيزة التجارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
زووم

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل المرشح وزيرا للشباب والرياضة
رياضة محلية

عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل المرشح وزيرا للشباب والرياضة
خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها
نصائح طبية

خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها
هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
زووم

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر
أخبار السيارات

أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي