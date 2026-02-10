بعد ارتفاع الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يوضح السعر العادل

أوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن السعر العادل للدواجن في الأيام العادية لا ينبغي أن يتجاوز 75 جنيهًا في المزرعة. لكنه أشار إلى أن الظروف الحالية، مع زيادة الطلب وتزامن عيد الأقباط مع اقتراب شهر رمضان، تجعل من سعر 85 جنيهًا في المزرعة و95 جنيهًا للمستهلك أسعارًا عادلة وغير مبالغ فيها.

وأكد السيد أن طرح كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق يساهم في ضبط السوق، موضحًا أن الشركة القابضة ضخت ما يزيد على 100 ألف طن من الإنتاج المحلي تقريبًا، متوقعًا استقرار الأسعار مع بداية شهر رمضان، على أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية منتصف الشهر مع تراجع حجم الطلب.

وأضاف أن السوق يشهد وفرة في الإنتاج وفائضًا يحقق الاكتفاء الذاتي، بل ووجود حديث عن التصدير، وهو ما ينفي وجود أي مبررات حقيقية لزيادة الأسعار، خاصة مع استقرار سعر الدولار واتجاهه للانخفاض.

وأوضح السيد أن الارتفاعات السابقة في الأسعار كانت مبالغًا فيها وغير مبررة، مشيرًا إلى أن وصول سعر الكيلو في المزرعة إلى 95 جنيهًا يعد أمرًا غير طبيعي في ظل توافر المعروض، مشددًا على أن الدواجن تمثل سلعة استراتيجية وأمنًا غذائيًا قوميًا لا يجوز التلاعب بأسعارها.

وأشار إلى أن اتفاق جهاز مستقبل مصر مع وزارتي الزراعة والتموين على استيراد كميات من الدواجن يهدف إلى ضبط السوق، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية، ومشبهًا إياها بما جرى خلال أزمة البيض حين تم استيراد البيض التركي، والذي ساهم في خفض الأسعار.

وأكد رئيس الشعبة أن الأسعار بدأت بالفعل في التراجع عقب الإعلان عن الإجراءات الحكومية، حيث انخفض سعر الكيلو بنحو 12 جنيهًا، واستقر عند 85 جنيهًا في المزرعة منذ أمس، وهو ما أكده أيضًا بيان رسمي صادر عن الاتحاد العام.

