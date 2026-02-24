قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنه سيتم تقديم بدائل آمنة لتنشئة الطفل المصري في مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء إعداد مشروع قانون في هذا الشأن.

وأكد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التضامن الكامل من أجل الوصول إلى تشريع يحمي الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.

وأشار إلى أهمية التوجيه الرئاسي في هذا الشأن من أجل حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.