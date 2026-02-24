إعلان

وزير الأوقاف: بدائل آمنة لتنشئة الطفل في مواجهة مخاطر مواقع التواصل

كتب : محمد نصار

12:42 م 24/02/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنه سيتم تقديم بدائل آمنة لتنشئة الطفل المصري في مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء إعداد مشروع قانون في هذا الشأن.

وأكد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التضامن الكامل من أجل الوصول إلى تشريع يحمي الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.

وأشار إلى أهمية التوجيه الرئاسي في هذا الشأن من أجل حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة الأزهري وزارة الأوقاف مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق
أخبار وتقارير

طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق

"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة ترتيب الرغبات وقوائم الانتظار لمسابقة معلم
أخبار مصر

"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة ترتيب الرغبات وقوائم الانتظار لمسابقة معلم
إسرائيل غاضبة مما رواه المصريون عن "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

إسرائيل غاضبة مما رواه المصريون عن "صحاب الأرض"
موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة
أخبار مصر

هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان