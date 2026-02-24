إعلان

المستشفى الإماراتي العائم يستقبل 33 حالة من قطاع غزة منذ فتح معبر رفح

كتب : مصراوي

12:36 م 24/02/2026

المستشفى الإماراتي العائم

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بمصر، خلال الأيام القليلة الماضية، سبع حالات مرضية وإصابات قادمة من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في "إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة".

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ فتح معبر رفح 33 حالة، حيث باشرت الفرق الطبية والتمريضية تقديم الرعاية الصحية للحالات فور وصولها، وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة لكل حالة بحسب وضعها الصحي، بحسب الوكالة.

وأكدت إدارة المستشفى الإماراتي العائم جاهزيتها التامة واستعدادها الكامل لاستقبال حالات جديدة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير المعتمدة.

