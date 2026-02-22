إعلان

بسبب خلاف على الميراث.. إصابة عامل بسكين على يد عمه بالغربية

كتب : أسامة علاء الدين

01:28 م 22/02/2026

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من شقيق والده لقيامه بالتعدي عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض، محدثًا إصابته لإجباره على مغادرة المنزل بمحافظة الغربية.

الداخلية تكشف ملابسات حادث خلاف عائلي وتحيل المعتدين للقضاء

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بتاريخ 2 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا من إحدى المستشفيات باستقبال عامل مصاب بجرح قطعي بالجسم، وبسؤاله أفاد تضرره من عمه ونجل عمه – المقيمين بذات العنوان – لقيامهما بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، لخلافات بينهم حول الميراث، وإحداث الإصابة المشار إليها.

تمكن رجال الأمن من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق وأرشدا عن الأداة المستخدمة في التعدي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

