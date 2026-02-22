إعلان

محافظ القاهرة: تحسين تجربة السياح أولوية خلال الفترة المقبلة

كتب : محمد نصار

01:16 م 22/02/2026

الدكتور إبراهيم صابر

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كامل دعمه لكل مشروعات تحسين جودة الحياة في محافظة القاهرة.

وقال "صابر"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه يحلم بتغيير القاهرة وتحسينها للأفضل، من خلال الاستثمار في الأماكن السياحية والتراثية في العاصمة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الحفاظ على الهوية البصرية للمدينة، والقضاء على العشوائيات فيها من أهم الملفات لاستكمال العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بجانب التصدي لأي تجاوزات خاصة بالمظاهر العشوائية.

وشدد صابر على أن "السياح بقوا موجودين في كل حتة في القاهرة ولازم نبقى أهل للأمر ده، ونرجع القاهرة زي ما كانت في أزهى عصورها".

إبراهيم صابر العشوائيات الأماكن السياحية

