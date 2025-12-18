قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مفهوم الأمن الغذائي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي، يليه الاعتماد الذاتي، ثم الاعتماد على الاستيراد من دول خارجية كخيار داعم لسد الفجوات الغذائية.

وأوضح "الشرقاوي"، خلال افتتاح أول معرض للإنتاج الحيواني في مصر، أن القطاع الخاص يواجه احتياجًا شديدًا ومتزايدًا لخدمات الطب البيطري، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا جادًا لفتح مجالات عمل واسعة للأطباء البيطريين في القارة الإفريقية، بما يسهم في دعم الاستثمارات المصرية وتعزيز التعاون المشترك.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن فكرة الزراعة والاستثمار في أراضي الغير تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن نجاح هذه الرؤية يعتمد على تكامل الأدوار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية تشهد توسعًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن نسبة هذه المشاركة تخطت 65%، خاصة بعد طرح عدد كبير من المشروعات خلال الفترة الأخيرة، في ظل توجهات الحكومة، وبدعم مباشر من دولة رئيس الوزراء، لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية والأمن الغذائي.