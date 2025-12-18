كتبت- نرمين ضيف الله:

تألقت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة شتوية أنيقة وجذابة، وذلك خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم بإطلالة شتوية مرتدية، قبعة من الفرو الصناعي باللون البني أو الرمادي الفاتح، ومعطفاً بلون الـ "برجندي" أو العنابي الداكن.

واعتمدت مكياجا بدرجات اللون البرجندي، واختارت أن تترك شعرها الكيرلي المموج ينسدل على كتفيها.

ووفقًا لمجلة " vogue" العالمية، فإن قبعة الفرو، رمز للمكانة الاجتماعية، عبر التاريخ، كان الفرو علامة على الثروة، حيث كان ارتداؤها مقتصراً على الأثرياء، وعادت قبعات الفرو بقوة إلى الموضة في مواسم الشتاء الأخيرة 2024/2025، وأصبحت عنصراً أساسياً لدى مصممي الأزياء وعارضات الأزياء.