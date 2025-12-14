سعر إطلالة هيفاء وهبي في دبي

الأبيض يليق بها.. 7 صور ومعلومات عن إطلالة منى زكي

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار خلال زيارتها الأخيرة إلى دبي، بعد أن نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات على "إنستجرام" مجموعة من الصور التي أظهرت إطلالتها الجريئة والفاخرة.

فستان بأسلوب "الأوف شولدر" وجاذبية ملفتة

اختارت هيفاء فستانا طويلا باللون البني الداكن، جاء بقصة ضيقة تبرز قوامها، مع فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين تضيف لمسة مُلفتة إلى الإطلالة.

ويتميز التصميم بصيحة "الأوف شولدر"، مكشوف عند الكتف اليمنى، ويبلغ سعره 4,790 دولار أمريكي، أي ما يعادل 227,716.60 ألف جنيه مصري.

مكياج وتسريحة شعر أنيقة

اعتمدت هيفاء مكياجا قويا يركز على إبراز العيون، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

حقيبة فاخرة من هيرمس

نسقت مع إطلالتها حقيبة يد فاخرة من ماركة "هيرمس" باللون المينت جرين، يبلغ سعرها 303,450 دولار أمريكي، أي ما يعادل 14,426,013 مليون جنيه مصري.

الحقيبة من طراز بيركين، مصنوعة من جلد التمساح غير اللامع، مقاس 30 سم، وتعد من أكثر الحقائب الفاخرة عالميا.

كما ارتدت حذاء أنيقا من جلد الفهد من علامة "دولتشي آند جابانا" بسعر 1,153 دولار أمريكي، أي ما يعادل 54,813.62 ألف جنيه مصري.

وأكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة مكونة من حلق وسلسلة وخاتم.

هيفاء وهبي.. أيقونة الإطلالات الجريئة

دائما ما تثير هيفاء وهبي إعجاب محبيها ومتابعيها بأسلوبها الجريء في اختيار الأزياء والإكسسوارات، حيث لا تقتصر الإثارة على تصميم الإطلالة فحسب، بل تشمل أسعارها الفاخرة التي تجعل إطلالتها محط أنظار الجميع.

