أروى جودة تتألق بإطلالة ملكية في ختام مهرجان البحر الأحمر 2025

مي عمر تتألق بفستان على شكل حورية البحر في ختام البحر الأحمر 2025

تألقت الفنانة أروى جودة في حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025، الذي كان قد انطلق في الرابع من ديسمبر، وشهد حضوراً من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي والعالم.

واختارت أروى فستان سهرة باللون الأوف وايت،مزين بتطريزات بنية على منطقة الصدر على شكل فراشات.

ونسقت معه وشاح حريري بني اللون ملفوف حول العنق، مزين بعقدة فيونكة أنيقة من الخلف، وجاء الفستان واسعاً ومنسدلاً بحرية من الأعلى إلى الأرض مع ذيل طويل.

واكملت اللوك بأقراطاً طويلة متدلية وخاتماً مرصعاً بالألماس، لتكتمل إطلالتها بأناقة

واختارت تسريحة مرفوعة على شكل كعكة، مع فرق منتصف الشعر، واعتمدت مكياجاً ناعماً وهادئاً يبرز جمال ملامحها الطبيعية.