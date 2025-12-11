إعلان

أروى جودة تتألق بإطلالة ملكية في ختام مهرجان البحر الأحمر 2025

كتبت- نرمين ضيف الله:

07:48 م 11/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أروى جودة تتألق بإطلالة ملكية
  • عرض 3 صورة
    أروى جودة

تألقت الفنانة أروى جودة في حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025، الذي كان قد انطلق في الرابع من ديسمبر، وشهد حضوراً من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي والعالم.

واختارت أروى فستان سهرة باللون الأوف وايت،مزين بتطريزات بنية على منطقة الصدر على شكل فراشات.

ونسقت معه وشاح حريري بني اللون ملفوف حول العنق، مزين بعقدة فيونكة أنيقة من الخلف، وجاء الفستان واسعاً ومنسدلاً بحرية من الأعلى إلى الأرض مع ذيل طويل.

واكملت اللوك بأقراطاً طويلة متدلية وخاتماً مرصعاً بالألماس، لتكتمل إطلالتها بأناقة

واختارت تسريحة مرفوعة على شكل كعكة، مع فرق منتصف الشعر، واعتمدت مكياجاً ناعماً وهادئاً يبرز جمال ملامحها الطبيعية.

أروى جودة على السجادة الحمراء أروى جودة مهرجان البحر الأحمر 2025

