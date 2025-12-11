إعلان

بفستان حورية البحر.. لبلبة تخطف الأضواء في ختام البحر الأحمر

كتبت- نرمين ضيف الله:

08:17 م 11/12/2025
ظهرت الفنانة لبلبة بإطلالة أنيقة تشبه أزياء الأمراء على السجادة الحمراء، خلال فعاليات اختتام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وأطلت لبلبة بإطلالة ساحرة، حيث اختارت فستان سهرة فضي، ضيقاً يشبه حورية البحر، مع فتحة على شكل حرف V.

وأكملت لبلبة إطلالتها بقفازات طويلة شفافة مزينة بتطريزات أو فصوص لامعة على طول الذراع.

وزينت الإطلالة بعقد قصير مرصع بالكريستال وحقيبة صغيرة.

واعتمدت تسريحة شعر قصيرة مموجة، فيما اختارت مكياجاً جريء، وأحمر شفاه أحمر، ورسمت عيون تبرز ملامحها.

