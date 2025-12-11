إعلان

يسرا تتألق بإطلالة نارية في ختام مهرجان البحر الأحمر 2025

كتبت- نرمين ضيف الله:

08:07 م 11/12/2025
تألقت الفنانة يسرا في حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025، الذي كان انطلق في الرابع من ديسمبر، وشهد حضوراً من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي والعالم.

ظهرت بفستان باللون الأحمر الناري،يتميز الفستان بتصميم كاب، على شكل عباءة واسعة من قماش الساتان الحريري، ينسدل بحرية ليغطي الجسم بالكامل، مع فتحة بسيطة تظهر جزءاً من ذراعها.

وارتدت عقداً ماسياً ضخماً يلتف حول العنق، مرصع بالفصوص الحمراء، مع خواتم كبيرة في أصابعها.

واعتمدت تسريحة شعر مموجة قصيرة، مع مكياج قوياً وأحمر شفاه أحمر مع تحديد للعيون.

