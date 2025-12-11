مي عمر تتألق بفستان على شكل حورية البحر في ختام البحر الأحمر 2025

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت ، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، وارتديت قميصاً بلون وردي فاتح، بأكمام طويلة ومربوطاً من الأمام عند الخصر، ونسقت مع الشميز بنطلون جينز أزرق فاتح بقصة واسعة من الأسفل.

واختارت حقيبة يد خضراء داكنة بلون الزمرد أو الأخضر الغامق، مصنوعة من جلد التمساح، لتضيف للوك فخامة ورقي.

كما ارتدت حزاماً رفيعاً باللون البني أو البيج حول خصرها، وأكملت اللوك بساعة يد ذهبية مع سوار.

وتركت شعرها الداكن منسدل بشكل طبيعي مع تموجات خفيفة، واكتفت بوضع لمسات ناعمة وبسيطة من المكياج لتبرز جمالها الطبيعي دون مبالغة.

ودائما ما تعتاد تعتاد ياسمين صبري على خطف الأنظار بإطلالاتها، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والتصاميم الراقية، إضافة إلى اللوكات الكاجوال والمتجددة.