مي عمر تتألق بفستان على شكل حورية البحر في ختام البحر الأحمر 2025

كتبت- نرمين ضيف الله :

08:34 م 11/12/2025
    مي عمر
    مي عمر تتألق بفستان على شكل حورية البحر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة ساحرة على شكل حورية البحر، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت مي فستاناً بلون الأسود الملكي، بقصة حورية البحر، والجزء العلوي من الفستان ضيق وبدون أكمام، ومصنوع من قماش المخمل الأسود الفاخر.

أما الجزء السفلي من التنورة واسع جداً، ومصنوع أيضاً من قماش المخمل.

واكتفت مي بقلادة ماسية تلتف حول العنق، ولم تعتمد الكثير من الإكسسوارات.

اعتمدت تسريحة شعر مموجة وساحرة، وتركت شعرها الأسود الداكن منسدلاً على كتفيها.

واختارت مكياج قوياً ورسمت عيون السموكي، مع تحديد واضح للحاجبين وأحمر شفاه بلون نيود.

