ساحرة ومتنوعة.. أبرز الإطلالات في حفل إطلاق عطر مصمم الأزياء إيلي صعب

احتفل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب بإطلاق عطـره الجديد "ستيلار" في حفل أنيق أقيم في أبوظبي، بحضور مجموعة من أبرز نجوم ونجمات الفن والمشاهير.

وفي ما يلي، نستعرض أبرز إطلالات الحضور في حفل إطلاق العطر الفاخر:

نيللي كريم

تألقت الفنانة نيللي كريم بفستان أسود طويل من المخمل، بتصميم منفوش من الأسفل وبقصة "أوف شولدر"، من توقيع إيلي صعب، ومن تنسيق الاستايلست سيدريك حداد، بينما اختارت مكياجا ترابيا بتوقيع أوليفيا يعقوب، وتسريحة شعر منسدل من تنفيذ سيباستيان إسكندر.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من Orlov Jewelry، مكونة من عقد وأساور وأقراط ماسية.

ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر

اختارت مصممة الأزياء رانيا أبو النصر فستانا أسود أنيقا من الجلد بقصة الكب الضيقة التي أبرزت قوامها، وهو من تصميمها الخاص، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود من تنفيذ خبيرة التجميل صفية قاسم، مع تسريحة شعر منسدل على الكتفين.

زينت إطلالتها بمجوهرات راقية من Iram Jewelry، بينما ظهر زوجها الفنان ماجد المصري بإطلالة كلاسيكية ببدلة سوداء أنيقة مع قميص بنفس اللون.

عمرو دياب

ظهر النجم عمرو دياب بإطلالة بسيطة وأنيقة، مرتديا بدلة سوداء مع قميص أبيض، وأكمل اللوك بنظارة سوداء وحذاء أنيق.

أسيل عمران

لفتت الممثلة السعودية أسيل عمران الأنظار بفستان طويل بلون النبيتي، بتصميم ضيق وانسيابي يبرز أنوثتها، واختارت مكياجا قويا يركز على العيون، مع تسريحة شعر منسدلة.

كلودين صعب

خطفت كلودين صعب، زوجة المصمم إيلي صعب، الأنظار بإطلالة مبهرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بتصميم انسيابي وأكمام واسعة مزينة بتطريزات لامعة عند الصدر، واختارت وضع مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة.

أنس بوخش

اختار الإعلامي الإماراتي أنس بوخش إطلالة غير تقليدية، ارتدى جلبابا رمادي اللون ونسقه مع حذاء أسود.

أحمد السقا

تألق النجم أحمد السقا ببدلة سوداء أنيقة، نسقها مع قميص ورابطة عنق باللون النبيتي.