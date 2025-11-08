قفطان من المخمل وتاج فخم.. كيف نسقت ليلى علوى إطلالتها؟

الأبيض يليق بها.. 6 صور ومعلومات عن إطلالة صبا مبارك

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار، بإطلالة ساحرة وفخمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ليلى مرتدية قفطان مغربي من خامة المخمل باللون "البروجندي"، مزين بتطريزات ذهبية فخمة على الأكمام، ما أضفى لمسة من الرقي والجاذبية على الإطلالة.

أكملت اللوك بتاج مرصع بالأحجار الملونة، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الجانيين.

واختارت ليلى وضع مكياجا ناعما بألوان وردية أبرز ملامحها.

وفقا لموقعي "theheritagehandmade"، و"moorishtimes"، يتميز القفطان المغربي بالقماش المخملي الفاخر، والزخارف الذهبية المطرزة بدقة على الأكمام، بالإضافة إلى القصة الطويلة الفضفاضة التي تمنح مرتديه إطلالة راقية وملكية.

يعود تاريخ القفطان إلى القرون الوسطى، حيث ارتداه ملوك الشرق كرمز للفخامة والمكانة الرفيعة، وكان يُقدم كهدايا للسفراء والضيوف المميزين.

وفي المغرب، بدأ ظهوره في عهد الموحدين في القرن الثاني عشر كإطلالة بسيطة بالعائلة المالكة، قبل أن يتحول مع مرور الوقت إلى رمز للفخامة والرقي في عهد المرينيين.

وهكذا أصبح القفطان المغربي مع مرور العصور قطعة تراثية تمثل الأناقة الشرقية، تجمع بين التاريخ والحرفة، وتحمل في تفاصيلها بصمة الأصالة المغربية.