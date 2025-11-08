إعلان

ندى موسى تخطف الأنظار بإطلالة ملكية.. إليك تفاصيل اللوك

كتبت- أسماء مرسي:

09:17 م 08/11/2025
تألقت الفنانة ندى موسى، بإطلالة ملكية راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ندى مرتدية فستان طويل باللون الأبيض بقصة "الأوف شولدر"، بتصميم ضيق وانسيابي على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى تتناسب مع اللوك.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أقراط، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني.

تسريحة الشعر بواسطة المصففة ياسمين.

بينما المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل منار جميل.

المجوهرات من توقيع مصممة الأزياء المصرية عزة فهمى.

ندى موسى إطلالات النجمات

