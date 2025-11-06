إعلان

بعقد ضخم حول الرقبة.. هكذا اختارت كارمن سليمان إطلالتها

كتب : نرمين ضيف الله

07:49 م 06/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كارمن سليمان (5)
  • عرض 5 صورة
    كارمن سليمان (2)
  • عرض 5 صورة
    كارمن سليمان (1)
  • عرض 5 صورة
    كارمن سليمان (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت كارمن سليمان ببدلة باللون الأسود بصيحة البنطلون الأوفر سايز.

وصف الإطلالة

البدلة السوداء مكونة من بليزر بتصميم محدد الخصر وبنطلون واسع الأرجل، ما منحها مظهرًا يجمع بين القوة والأنوثة في آنٍ واحد.

الإكسسوارات

واختارت كارمن أن تكمل تنسيقها بأسلوب راقٍ من خلال عقد ضخم باللون الأسود زاد من فخامة الإطلالة.

إلى جانب تسريحة شعر مفرود ناعم ومكياج ناعم ركّز على العيون لإبراز ملامحها الجذابة.

ووفق صحف عالمية مثل فوج فإن الإطلالة تعكس ثقة وأناقة راقية مستوحاة من صيحات الباور سوت التي تعزز حضور المرأة في المناسبات الرسمية، مع لمسة من الكلاسيكية التي تميز أسلوب كارمن دائمًا.

واختيار كارمن سليمان للعقد الضخم مع البدلة السوداء يحمل دلالات جمالية وفق ما تشير إليه تحليلات صحف الموضة العالمية مثل Vogue وHarper’s Bazaar:

كسر الطابع الصارم للسوت.

إبراز العنق ومنطقة الصدر عند كارمن.

المجوهرات الكبيرة تجذب الأنظار نحو الجزء العلوي من الإطلالة، ما يعزز حضور الوجه ويمنح مظهر رائح.

كارمن سليمان إطلالة كارمن سليمان إنستجرام كارمن سليمان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري
علم الروم.. كيف تؤثر الصفقة القطرية على الدولار والاقتصاد المصري؟
ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري
في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟