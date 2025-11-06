بعقد ضخم حول الرقبة.. هكذا اختارت كارمن سليمان إطلالتها

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت كارمن سليمان ببدلة باللون الأسود بصيحة البنطلون الأوفر سايز.

وصف الإطلالة

البدلة السوداء مكونة من بليزر بتصميم محدد الخصر وبنطلون واسع الأرجل، ما منحها مظهرًا يجمع بين القوة والأنوثة في آنٍ واحد.

الإكسسوارات

واختارت كارمن أن تكمل تنسيقها بأسلوب راقٍ من خلال عقد ضخم باللون الأسود زاد من فخامة الإطلالة.

إلى جانب تسريحة شعر مفرود ناعم ومكياج ناعم ركّز على العيون لإبراز ملامحها الجذابة.

ووفق صحف عالمية مثل فوج فإن الإطلالة تعكس ثقة وأناقة راقية مستوحاة من صيحات الباور سوت التي تعزز حضور المرأة في المناسبات الرسمية، مع لمسة من الكلاسيكية التي تميز أسلوب كارمن دائمًا.

واختيار كارمن سليمان للعقد الضخم مع البدلة السوداء يحمل دلالات جمالية وفق ما تشير إليه تحليلات صحف الموضة العالمية مثل Vogue وHarper’s Bazaar:

كسر الطابع الصارم للسوت.

إبراز العنق ومنطقة الصدر عند كارمن.

المجوهرات الكبيرة تجذب الأنظار نحو الجزء العلوي من الإطلالة، ما يعزز حضور الوجه ويمنح مظهر رائح.