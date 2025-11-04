إعلان

فستان جريء.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة رزان مغربي

كتب : مصراوي

06:27 م 04/11/2025
    إطلالة رزان مغربي
    رزان مغربي بفستان قصير
    فستان جريء.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة رزان مغربي
كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة رزان مغربي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واطلت رزان فستان قصير باللون الذهبي اللامع بصيحة الكم الواحد، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، من تصميم "Kish Jeane".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست "makeupbylaith ".

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها، بواسطة مصفف الشعر "raadkamelhairstylist ".

وزُينت إطلالتها باكسسوارات ماسية مكونة من عدة أساورة وسلسلة وحلق.

