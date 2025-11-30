"بلوك مميز".. كيف نسقت رزان جمال إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

بإطلالة غير تقليدية.. إنجي علي تتألق بلوك أنيق في أحدث ظهور

تألقت الفنانة عبير صبري بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار خلال حفل الإبداع والتميز، وذلك كما وثقته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت عبير صبري بفستان سهرة مخملي باللون الأخضر الزمردي الداكن، تصميمه جاء بتفاصيل دقيقة أظهرت جمال القوام وأنوثة الطلة.

وتميز الفستان بقصة منسدلة عن الكتفين مع صدر على شكل قلب، مزين بتطريزات ناعمة من عند الخصر، ما أضاف للفستان لمسة فنية وفاخرة.

الفستان المخمل تميز بقماش لامع يضفي لمعانًا ملكيًا، فيما أضفى التجميع عند الخصر تأثيرًا انسيابيًا جذابًا.

أما من ناحية المكياج، اختارت تسريحة شعر بسيط ومنسدل، مع مكياج ناعم يبرز العيون والحواجب بشكل طبيعي، مما منحها إشراقة ناعمة.

واختارت مجموعة من الخواتم الرفيعة التي أضافت لمسة من الفخامة دون مبالغة.

ووفقا لموقع "ccolor"، فإن اللون الأخضر الغامق يعكس الاستقرار والسيطرة، ويعطي شعورا بالطمأنينة والقوة الداخلية.