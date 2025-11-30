"أحلى بكتير مما كنت متخيلة".. كواليس بروفة بدلة زفاف زوج أروى جودة

نشر مصمم الأزياء إسلام سعد، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة أروى جودة رفقة زوجها رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي جون باتيست أثناء تحضيرات بدلة الزفاف.

وظهر زوج الفنانة أروى جودة في الفيديو وهو يقوم بعمل بروفة على بدلة الزفاف، وعلقت العروس قائلة: "دة أحلى بكتير مما كنت متخيلة".

وأضافت: "أنا شايفة جون فيهم.. بجد برافو عليك يا إسلام".

وتابعت أروى: "ماشاء الله.. حلوة أوي".

فستان بلمسات أنيقة

وظهرت أروى في حفل زفافها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض بقصة "الكب" مصنوع من قماش الساتان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

ونسقت مع إطلالتها طرحة زفاف طويلة باللون الأبيض مصنوع من الدانتيل وحذاء بنفس اللون.