هيفاء وهبي بفستان مُلفت.. أجرأ إطلالات في حفل "GQ MEN of the YEAR"

كتبت- أسماء مرسي:

شهد حفل GQ Men of the Year هذا العام حضورا لافتا للنجمات وعارضات الأزياء، اللاتي تنافسن على خطف الأنظار بإطلالات جريئة وأنيقة.

وفيما يلي أبرز الإطلالات التي لفتت الأنظار، وفقا لموقع "gqmiddleeast".

هيفاء وهبي

جاءت هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة بالأسود، حيث ارتدت فستانا طويلًا من المخمل بقصة ضيقة تبرز قوامها، مع ظهر مكشوف من تنسيق الاستايلست سيدريك حداد، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل من تنفيذ المصفف ستيف وهاب، ومكياجا ترابيا، مع حذاء أسود أنيق. وأكملت اللوك بمجوهرات مكونة من حلق، وعقد من دار المجوهرات "sartorogeneve".

بسنت شوقي

اختارت الفنانة بسنت شوقي فستانا أحمر ناريا جريئا بتوقيع المصمم عمر عبد الغني، جاء بقصة منسدلة على الجسم وفتحة ساق بارزة، واعتمدت مكياجا قويا من تنفيذ مريم النقبي، مع شعر منسدل.

ريم السعيدي

خطفت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي الأنظار بفستان ذهبي قصير مكشوف عند منطقة الصدر، مع إكستنشن أسود، واعتمدت مكياج نيود وتسريحة شعر مرفوعة، ونسقت مع الفستان حذاء أسود أنيق.

مارلين نعمان

ظهرت المخرجة اللبنانية مارلين نعمان بفستان بني طويل ضيق على الجسم وبقصة "هاف ستومك" تكشف منطقة الخصر والصدر، واختارت مكياجا قويا مع أحمر شفاه أحمر ناري وشعرا منسدلًا على الجانبين.

كارين وازن

بينما تألقت عارضة الأزياء اللبنانية كارين وازن بفستان قصير بيج فوق الركبة، نسقته مع حذاء وكلاتش باللون الأسود، و اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياج نيود.

سينتيا صموئيل

لفتت الفنانة اللبنانية سينتيا صموئيل الأنظار بفستان أسود طويل ضيق يبرز رشاقتها، مع مكياج قوي وكلاتش أسود.