إعلان

"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. حكاية جملة كتبتها السيدة انتصار السيسي على فستانها

كتب : أميرة حلمي

06:45 م 03/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    السيدة انتصار السيسي (3)_1
  • عرض 9 صورة
    السيدة انتصار السيسي (2)
  • عرض 9 صورة
    السيدة انتصار السيسي (2)_1
  • عرض 9 صورة
    السيدة انتصار السيسي (1)
  • عرض 9 صورة
    فستان السيدة انتصار السيسي (2)
  • عرض 9 صورة
    فستان السيدة انتصار السيسي (3)
  • عرض 9 صورة
    السيدة انتصار السيسي (3)
  • عرض 9 صورة
    فستان السيدة انتصار السيسي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

“ينحني الزمن أمام مجد مصر”، لم تكن مجرد عبارة شعرية، بل كانت رسالة خالدة حملها فستان السيدة انتصار السيسي خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

الفستان الذي خطف الأنظار بتصميمه الملكي الأنيق من إبداع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم، جاء محمّلًا بتفاصيل دقيقة تعبّر عن روح مصر القديمة، حيث نُقشت الجملة الشهيرة بالتطريز اليدوي باللغة الهيروغليفية، في لمسة فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة.

اختارت مرمر حليم اللون الأسود الملكي ليكون خلفية تبرز بريق الرموز الذهبية، فيما جاء التصميم متناسقًا مع أجواء الحدث التاريخي الذي ينتظره العالم منذ سنوات — افتتاح صرح يخلّد عبقرية المصري القديم ويمثل أحد أهم الإنجازات الثقافية في القرن الحديث.

ينحني الزمن أمام مجد مصر السيدة انتصار السيسي انتصار السيسي المتحف المصري الكبير مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور غدًا
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير