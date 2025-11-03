كيف نسقت آيتن عامر إطلالتها في أحدث ظهور؟

ما دلالة المكتوب على فستان "آية" ابنة الرئيس السيسي خلال افتتاح المتحف

ظهرت الفنانة آيتن عامر بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، تسريحة الشعر الويفي تمنح الإطلالة لمسة من الرقي والجاذبية، كما أنه يمكن اعتمادها مع الإطلالات الكاجوال، كما فعلت الفنانة آيتن عامر.

وارتدت آيتن تي شيرت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون كاجوال أنيق باللون البني.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الكاجوال الأنيقة التي ظهرت بها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض، يتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.