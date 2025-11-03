إعلان

كيف نسقت آيتن عامر إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتب : شيماء مرسي

01:14 م 03/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    آيتن عامر (4)
  • عرض 8 صورة
    آيتن عامر (3)
  • عرض 8 صورة
    آيتن عامر (2)
  • عرض 8 صورة
    آيتن عامر (7)
  • عرض 8 صورة
    آيتن عامر (6)
  • عرض 8 صورة
    آيتن عامر (5)
  • عرض 8 صورة
    آيتن عامر (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة آيتن عامر بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، تسريحة الشعر الويفي تمنح الإطلالة لمسة من الرقي والجاذبية، كما أنه يمكن اعتمادها مع الإطلالات الكاجوال، كما فعلت الفنانة آيتن عامر.

وارتدت آيتن تي شيرت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون كاجوال أنيق باللون البني.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الكاجوال الأنيقة التي ظهرت بها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض، يتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.

آيتن عامر إطلالة كاجوال إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
السحب الرعدية تتقدم الآن.. الأرصاد تُصدر تحديثًا بشأن الطقس