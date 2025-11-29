"جمعت بين الجرأة والأناقة".. نسرين أمين تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نسرين أمين بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نسرين بفستان طويل باللون البيج، بقصة ضيقة تناسب الجسم، ومزين بالكامل بتطريزات لامعة، مع وردة كبيرة عند منطقة الصدر وتصميم مكشوف عند الظهر.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة أساور، وحلق.

وفقا لموقع "fashionispsychology"، يمنح الفستان اللامع مرتديه شعورا بالفخامة والرقي، كما يضيف لمسة من الأناقة والجرأة على الإطلالة، ويُبرز قوام الجسم بطريقة جذابة، بالإضافة إلى يُسهل تنسيقه مع المجوهرات لإطلالة متكاملة ومميزة.