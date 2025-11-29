فستان أبيض قصير.. يمني خوري بإطلالة جريئة

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية، يمني خوري، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يمني مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأبيض، تميز بأنه بصيحة الظهر المكشوف، ومزينا بأزرار ذهبية أضفت عليه لمسة من الأناقة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وسلسة، بالإضافة إلى ساعة يد.

وتعتاد خبيرة التجميل اللبنانية على لفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة، التي تتراوح بين الفساتين الطويلة والقصيرة، إضافة إلى الإطلالات الكاجوال العصرية.