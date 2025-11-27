إعلان

تخطف الأنظار.. 15 صورة لأجمل إطلالات افتتاح أسبوع الموضة في مصر

كتب- محمود عبده
تصوير-هاني رجب

10:30 م 27/11/2025
ظهر أبرز المصممين المحليين والدوليين بإطلالات جذابة خلال حفل افتتاح أسبوع الموضة في مصر، الذي تنطلق فعاليات نسخته الثانية من 28 إلى 30 نوفمبر.

ويجمع الحدث نخبة من المصممين والحرفيين في منصة تهدف إلى إبراز الإبداع المصري والهوية الثقافية والفنية في عالم الموضة.

وانطلق الافتتاح مساء اليوم في منزل السفير الإيطالي بالقاهرة، حيث شهد تقديم عروض حصرية لأبرز المصممين المصريين وسط حضور لافت من صناع الموضة.

ويختتم أسبوع الموضة يوم السبت بعروض Runway يقدم خلالها المصممون أحدث مجموعاتهم، مع إتاحة الفرصة للزوار لشراء القطع مباشرة، ليشكل الحدث مساحة لدمج التراث المصري مع أحدث صيحات الموضة العالمية.

أسبوع الموضة بمصر افتتاح أسبوع الموضة بمصر السفير الإيطالي بالقاهرة

