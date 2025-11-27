تخطف الأنظار.. 15 صورة لأجمل إطلالات افتتاح أسبوع الموضة في مصر

ظهر أبرز المصممين المحليين والدوليين بإطلالات جذابة خلال حفل افتتاح أسبوع الموضة في مصر، الذي تنطلق فعاليات نسخته الثانية من 28 إلى 30 نوفمبر.

ويجمع الحدث نخبة من المصممين والحرفيين في منصة تهدف إلى إبراز الإبداع المصري والهوية الثقافية والفنية في عالم الموضة.

وانطلق الافتتاح مساء اليوم في منزل السفير الإيطالي بالقاهرة، حيث شهد تقديم عروض حصرية لأبرز المصممين المصريين وسط حضور لافت من صناع الموضة.

ويختتم أسبوع الموضة يوم السبت بعروض Runway يقدم خلالها المصممون أحدث مجموعاتهم، مع إتاحة الفرصة للزوار لشراء القطع مباشرة، ليشكل الحدث مساحة لدمج التراث المصري مع أحدث صيحات الموضة العالمية.