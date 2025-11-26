جمالها لافت.. هنا الزاهد بإطلالة ساحرة- ما سر اللوك؟

بعد تتويجها.. ملكة جمال الكون أفريقيا تتنازل عن لقبها لهذا السبب

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هنا مرتدية فستان طويل باللون الذهبي، تميز بأنه بقصة الكب، ومزين بتطريزات لامعة.

اعتمدت وضع ناعما بدرجات ألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت هنا أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل عفوي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة أساور، وخاتم.

ارتداء فستان ذهبي يمنحك مظهرا أنيقا وجذابا ويضفي لمسة من الفخامة والرقي، كما أن اللون الذهبي يناسب جميع ألوان البشرة ويسهل تنسيق الإكسسوارات، ويمنح شعورا بالقوة والثقة بالنفس، وفقا لموقع "slideserve".