"جاذبية اللون الأسود".. هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هدى المفتي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت هدى فستانا قصيرا مستوحى من ستايل البليزر باللون الأسود، وتفاصيل خياطة دقيقة مع أزرار ذهبية.

اعتمدت وضع مكياجا ترابيا وركزت على رسمة عيونها.

بينما اختارت هدى تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، لتتناسب مع إطلالتها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد باللون الأسود، ما أضفى عليها لمسة من الرُقي.

الفستان القصير المستوحى من قصة البليزر يمنح إطلالة جريئة وعصرية، حيث يبرز القوام بشكل أنيق، كما أنه يتميز بمرونته في التنسيق بسهولة مع أحذية واكسسوارات مختلفة، وفقا لموقع "lemon8".