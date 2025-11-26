"فستان أنيق ومكياج قوي".. إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالتها

كالأميرات.. 5 صور لـ إطلالة ندى كوسا في أحدث ظهور لها

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت إلهام مرتدية فستان طويل باللون "المينت جرين" يتميز بأكمام شفافة وقصة انسيابية على الجسم تبرز قوامها، مع تطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع اللوك كلاتش باللون الفضي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.

وفقا لموقع "printingprogress"، يمنح الفستان المزين بتطريزات إطلالة فاخرة ولافتة، حيث تضيف لمسة من الأناقة والرقي.

إضافة إلى ذلك، يُسهم التطريز في إبراز جمال القوام، ويمنح من ترتديه حضورا قويا.