"جرأة وأناقة".. نوال الزغبي تتألق بالأسود في أحدث ظهور

تألقت المطربة نوال الزغبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وارتدت نوال فستان قصير باللون الأسود مصنوع من الجلد بصيحة الكم الواحد يتناسب مع جسمها، من تصميم مصممة الأزياء "تيا دياب".

واعتمدت نادية مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات اللون النيود، بواسطة الميكب أرتيست "JACK GERGES".

واختارت نوال أن تكون تسريحة الشعر منسدلة على كتفيها بطريقة تناسب فستانها المصنوع من الجلد، بواسطة مصفف الشعر "جورج مطر".

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود الأنيق.

وزينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وأسورة وسلسلة.